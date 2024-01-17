Блинкен предупредил о последствиях тайваньского кризиса для всего мира

Через Тайваньский пролив проходит половина мировой торговли и потенциальное применение силы для урегулирования конфликта вокруг Тайваня негативно повлияет на весь мир. Об этом заявил на экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе и «мирном разрешении разногласий» между Китаем и Тайванем.

«Чтобы ни одна из сторон не предпринимала разрушительные шаги, в особенности не применяла силу. Для этого есть одна практическая причина. (…) 50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Также важной причиной мирного урегулирования конфликта глава американского внешнеполитического ведомства назвал то, Тайвань обладает обширными мощностями по производству полупроводников и экономические особенности острова «обусловливают его важное значение».

Ранее в Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). Главой администрации стал выступающий за независимость острова председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Комментируя итоги выборов, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин по-прежнему будет придерживаться принципа «одного Китая». По его словам, китайские власти также намерены «решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».