Пакистан отзывает своего посла из Ирана

В МИД Пакистана 17 января объявили о решении отозвать своего посла из Ирана. Об этом сообщает Express News Urdu.

Иранскому послу в Пакистане, который в настоящее время находится в Иране, было приказано не возвращаться. По данным Express News, Пакистан также решил приостановить все обмены на высоком уровне с Ираном.

В декабре Иран обвинил членов суннитской террористической группировки из Пакистана в штурме полицейского участка в иранской провинции Систан и Белуджистан. В результате штурма погибли 11 иранских полицейских.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по группировке. В Исламабаде назвали удары «неспровоцированным нарушением воздушного пространства», нарушением суверенитета и предупредили об ответе.

В Пакистане заявили, что КСИР использовал несколько беспилотников и ракет, чтобы разрушить дома, где находились дети и жены членов группировки. Местные власти сообщили, что в результате погибли две девочки восьми и 12 лет, еще несколько человек получили ранения.

Как подчеркнули в МИД Пакистана, в Исламабаде особо обеспокоены, что атаки произошли, несмотря на существование множества каналов связи между Пакистаном и Ираном.