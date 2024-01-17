Сталину на иконе Матроны Московской нашли замену
Изображение главы СССР Иосифа Сталина на иконе святой Матроны Московской заменят на образ женщины, излечившейся от рака. Как сообщает «Sputnik Грузия», об этом заявил лидер «Альянса патриотов» Давид Тархан-Моурави, который подарил икону Патриархии Грузии.
По его словам, работы организует Патриархия, которая уже связалась с художником.
«Эту фигуру заменят — например, на женщину больную раком, которую излечила Матрона, — это 10-сантиметровая фигура, на ее замену нужно около получаса», — сказал Тархан-Моурави.
Сам политик отметил, что если бы решение принимал он, то не стал бы что-либо менять, однако согласился с Патриархией в вопросе.
Напомним, что ранее в социальных сетях распространились кадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей оказались недовольны этим, а позднее ее облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма.
Позднее Патриархия Грузии сообщила, что часть иконы со Сталиным перепишут, поскольку в официальном житие святой Матроны нет упоминания встречи с главой СССР, а само изображение не соответствует канонам. При этом ее не собираются выносить из кафедрального собора.