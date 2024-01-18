В ХАМАС заявили, что более 800 тыс. палестинцев страдают в Газе от голода

В секторе Газа в результате агрессивных действий Израиля в условиях голода живут более 800 тыс. палестинцев. С таким утверждением выступил член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Нацистская оккупация (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) продолжает вести систематическую войну, используя голод и жажду, против более чем двух миллионов палестинских граждан в секторе Газа", - приводит его словам Telegram-канал ХАМАС.

"Более 800 тыс. палестинцев в секторе Газа сейчас живут в условиях настоящего голода, при этом оккупант препятствует поступлению помощи, продовольствия, топлива, газа и запасов, необходимых для нормальной жизни", - сообщил Хамдан.

По его словам, "перемещенные лица в районах сектора Газа переживают настоящую трагедию, не имея необходимых для нормальной жизни вещей, включая еду, воду, лекарства и кров".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.