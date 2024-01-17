Британка выиграла в лотерею крупную сумму денег и рассорилась с семьей

В Великобритании женщина развелась с мужем и рассорилась с родными после выигрыша £148 млн в лотерею. Об этом сообщает The Sun.

© Газета.Ru

По информации издания, Джиллиан Бэйфорд со своим уже бывшим мужем Адрианом Бэйфордом в 2012 году выиграла в лотерею крупную сумму денег. Однако всего через 15 месяцев после выигрыша пара развелась.

Кроме того, у женщины вскоре испортились отношения с родителями и братом, которым она помогла выплатить долги, а также поделилась выигранными деньгами. По словам Джиллиан, отец неоднократно пытался претендовать на ее долю в бизнесе.