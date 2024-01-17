Эмир Кувейта издал указ о формировании нового правительства

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах издал указ о формировании нового правительства под председательством шейха Мухаммеда Сабаха ас-Салема ас-Сабаха, ранее назначенного премьер-министром страны. Текст указа распространило в среду государственное агентство KUNA.

Глава правительства назначил Имада Мухаммеда Абдель Азиза аль-Атики своим заместителем и министром нефти, Абдаллу Али Абдаллу аль-Яхью - министром иностранных дел, Абдаллу Хамада Абдаллу аль-Джуана - министром торговли и промышленности, Анвара Али Абдаллу аль-Муддафа - министром финансов и государственным министром по экономическим делам и инвестициям. Еще одним заместителем премьера стал Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах, назначенный министром обороны и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Согласно указу, глава правительства должен отчитаться о формировании нового кабинета министров перед Национальным собранием - однопалатным парламентом Кувейта. Указ вступит в силу после публикации в правительственном вестнике "Аль-Кувейт аль-Яум".