Лидер талибов призвал террористов уменьшить удары по Пакистану

«Ахундзада подчеркнул, что все мусульмане — братья, и призвал власти Пакистан и ТТП к диалогу, которому Кабул обещает оказать содействие. Лидер талибов заявил, что попросил ТТП смягчить свою стратегию в отношении Пакистана и уменьшить атаки на его территорию», — передает содержание письма правительственный источник.