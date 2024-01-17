Население Китая сократилось на 2 млн человек

В 2023 году население Китая сократилось на 2,08 миллиона человек и достигло отметки 1,40967 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте государственного статистического управления страны.

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При этом в статистических данных подчеркивается, что в расчетах не были учтены жители Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцы, проживающие в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете Китая.

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«В 2023 году число родившихся составило 9,02 миллиона при коэффициенте рождаемости 6,39 на тысячу; число умерших составило 11,10 миллиона при уровне смертности 7,87 на тысячу. Естественный прирост населения составил минус 1,48 на тысячу», — отмечается в документе.

Также опубликованная статистика свидетельствует о том, что мужчин в Китае больше, чем женщин — 720,32 миллиона и 689,35 миллиона соответственно. При этом трудоспособное население в возрасте от 16 до 59 лет составляет 61,3 процента от общей численности.

«Доля городского населения в общей численности населения (уровень урбанизации) составила 66,16 процента, что на 0,94 процентных пункта выше, чем на конец предыдущего года», — отметили аналитики.

Эксперт по китайской демографии из Калифорнийского университета Ван Фэна назвал причиной сокращения населения Китая «след COVID-19», который распространился в стране после того, как власти отменили меры по борьбе с пандемией, пишет Financial Times.

Напомним, что после снятия строгих ограничений, связанных с COVID-19, в Китае отмечался резкий рост респираторных заболеваний. При этом болели, в основном, дети. Новая вспышка перегрузила местную систему здравоохранения. Больницы были переполнены. Ситуация привлекла мировое внимание, заставив вспомнить о начале распространения COVID-19 в конце 2020 года.