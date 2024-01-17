Трамп выпустил видео, представив Белый дом домом престарелых

Бывший президент США Дональд Трамп поиздевался над действующим лидером и своим оппонентом Джо Байденом, сравнив Белый дом под его управлением с домом престарелых. Шуточное видео он опубликовал на своей странице в соцсети Truth.

В видео показаны кадры с Байденом, которые сопровождены голосом диктора — он рассказывает об условиях проживания и о том, чем кормят «постояльцев» в Белом доме. В «слогане» резиденцию главы США назвали местом, где «пенсионеры чувствуют себя президентами».

Напомним, что Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, которые состоятся в этом году. Политик неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой администрации Байдена вмешаться в выборы. Бывший президент критиковал своего оппонента, высмеивая его возраст и называя самым коррумпированным главой государства в истории США.