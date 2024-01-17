Закон сейма Латвии об однополых браках не удалось оспорить на референдуме

Оппозиционным депутатам Сейма Латвии не удалось собрать достаточно подписей, чтобы вынести на референдум и оспорить принятый парламентом закон об однополых браках. Об отказе от проведения всенародного голосования сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

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«На основании результатов сбора подписей Центральная избирательная комиссия приняла решение, что приостановленный закон "Поправки к закону о нотариате" не должен быть вынесен на национальный референдум. Для проведения референдума необходимо собрать в общей сложности не менее 154 241 подписи», — отмечается в решении комиссии.

В ноябре 2023 года Сейм Латвии принял поправки к «Закону о нотариате», позволяющие однополым парам юридически оформить отношения. Группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить вступление в силу нормы, чтобы вынести решение на всенародное голосование.

Сбор подписей для проведения референдума длился с 5 декабря, организаторам удалось собрать только 10 тысяч голосов «за» из необходимых 150 тысяч.