Президент Эквадора призвал США помочь в борьбе с наркоторговцами

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, о том, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей в стране «с радостью» бы принял помощь от США в виде оружия и разведданных. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Эквадора, его страна нуждается в международном сотрудничестве.

«Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», - заявил Нобоа на английском языке в обращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

При этом лидер государства обратил внимание на то, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ Эквадора.

После серии бунтов в тюрьмах Эквадора и побега лидеров крупнейших банд власти страны объявили режим ЧС на 60 дней. Президент Даниэль Нобоа также издал указ об объявлении внутреннего вооруженного конфликта в стране и отдал приказ вооруженным силам нейтрализовать группировки.