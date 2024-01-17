Президент Эквадора призвал США помочь в борьбе с наркоторговцами
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, о том, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей в стране «с радостью» бы принял помощь от США в виде оружия и разведданных. Его слова приводит РИА Новости.
По словам главы Эквадора, его страна нуждается в международном сотрудничестве.
«Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», - заявил Нобоа на английском языке в обращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
При этом лидер государства обратил внимание на то, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ Эквадора.
После серии бунтов в тюрьмах Эквадора и побега лидеров крупнейших банд власти страны объявили режим ЧС на 60 дней. Президент Даниэль Нобоа также издал указ об объявлении внутреннего вооруженного конфликта в стране и отдал приказ вооруженным силам нейтрализовать группировки.
В свою очередь глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо заявил о том, что эти группировки стали военной целью, и пообещал, что переговоров с преступниками не будет. При этом 16 января стало известно, что 48 заключенных сбежали из тюрьмы в эквадорской провинции Эсмеральдас. Побег выявили во время масштабного рейда с участием двух тысяч солдат и полицейских.