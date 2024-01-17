Великобритания, пытаясь сохранить ведущую роль в мире, увеличивает расходы на оборону, но этого все равно недостаточно. К такому выводу пришел немецкий телеканал Das Erste.

Издание обратило внимание на то, что «принятие на себя международной ответственности является частью британской политики». И премьер-министр Риши Сунак в палате общин оправдывал нанесение военных ударов по позициям хуситов как необходимую «самооборону» в ответ на атаки на гражданские суда. Он также пригрозил новыми ударами, если нападения на корабли в Красном море продолжатся. Также Лондон взял на себя обязательства по помощи Украине и с начала конфликта британцы обучили 60 000 украинских солдат.

«Но это международное присутствие стоит больших денег. И собрать необходимые средства становится все труднее», — отмечается в статье.

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета, отметив, что правительство уже потратило более 50 миллиардов фунтов стерлингов на оборону (около 558 млрд рублей).

«В 2024 году мы планируем дополнительно увеличить расходы до 2,5 процента от ВВП», — заметил министр.

При этом опрошенные изданием эксперты обратили внимание на необходимость обновления британского ракетно-ядерного арсенала, который «загнивает». Однако затраты на это даже не озвучиваются, но очевидно, что они будут «огромными».

«И, несмотря на высокие расходы, ясно одно: способность британской армии действовать ограничена. Два авианосца относительно новые, но британцам приходилось выполнять миссии на Красном море с авиабазы на Кипре», — пишет автор статьи.