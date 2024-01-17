В ФРГ обвинили партию АдГ в желании «превратить» Германию в Россию

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стремится превратить Германию в государство, похожее на Россию, они готовятся к этому "систематически". Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек , его слова приводит газета Spiegel.

"Правые автократы ведут речь о нападении на сущность республики… Они хотят превратить Германию в государство, подобное России. Они систематически готовятся к этому", - заявил Хабек.

При этом, отвечая на вопрос о запрете АдГ в стране, вице-канцлер подчеркнул, что "это вопрос не политической позиции, а права". Он отметил, что решение о запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако перспективы принятия соответствующего решения, по мнению Хабека, туманны, поскольку "препятствия в правовом смысле очень высоки".