Макрона уличили в использовании ультраправых лозунгов

Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в использовании лозунга бывшего оппонента на президентских выборах, ультраправого французского политика Эрика Земмура. Об этом пишет Le Point.

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Макрон вызвал резонанс своей недавней пресс-конференцией о назначении нового правительства. В ходе выступления он использовал лозунг «Чтобы Франция оставалась Францией, (...) нацией здравого смысла, сопротивления и просвещения».

Ряд французских политиков обвинили президента страны в плагиате. Представитель партии «Республиканцы» Эрик Чиотти заявил, что использовал слоган в ходе праймериз партии в 2021 году. В свою очередь, депутат Национального собрания Франции от крайне левой партии «Непокоренная Франция» Тома Порте напомнил, что фраза использовалась Земмуром в ходе президентской кампании 2022 года. «Крайне правые на высшем уровне государства. Полная катастрофа», — написал он в соцсети X.