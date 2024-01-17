Пока вы спали: обращение Палестины к мировому сообществу и требование РФ к США

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МИД Палестины призвал признать "террористами" израильских поселенцев

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МИД Палестины призвал международные организации признать поселенцев Израиля на Западном берегу реки Иордан «международными террористами», сообщает РИА Новости.

Это необходимо для того, чтобы связать международную и американскую позицию, отвергающую терроризм поселенческих ополчений, с санкциями, призванными заставить израильские власти расформировать и разоружить их.

Правительство Израиля ранее подвергалось критике за расширение незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

Гладков сообщил о нескольких сбитых над Белгородской областью целях

Российская система противовоздушной обороны снова сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, было сбито несколько целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

При этом в Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Сенат Конгресса согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США

Предусматривающий продление финансирования одних правительственных структур США до 1 марта, а других - до 8 марта проект закона прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Согласно предварительным результатам голосования, работу над законопроектом продолжат.

Как заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, он рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января.

РФ требует от США усилить охрану ее дипмиссий в связи с выборами в марте

Российское посольство в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у дипломатических миссий РФ в связи с предстоящими в марте выборами президента России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

По его словам, Госдепартаменту была передана нота соответствующего содержания. Посольство рассчитывает, что на время проведения выборов американская сторона введет запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений.

Как отметил дипломат, ситуация в сфере безопасности посольства и консульств заметно ухудшилась.

Число жертв землетрясений в Японии достигло 232

В Японии количество погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 232, сообщает ТАСС.

Ранее поступала информация о 222 погибших. Как минимум 21 человек числится в списке пропавших без вести.