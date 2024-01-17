Израиль сообщил о смерти двух заложников в плену ХАМАС

Двое израильских заложников погибли в плену ХАМАС, об этом сообщили в одном из кибуцев Израиля, пишет Times of Israel.

Как утверждается, кибуц Беэри объявил, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были убиты. Израильская сторона призывает ХАМАС вернуть их тела, а также освободить оставшихся заложников.