Израиль сообщил о смерти двух заложников в плену ХАМАС
Двое израильских заложников погибли в плену ХАМАС, об этом сообщили в одном из кибуцев Израиля, пишет Times of Israel.
Как утверждается, кибуц Беэри объявил, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были убиты. Израильская сторона призывает ХАМАС вернуть их тела, а также освободить оставшихся заложников.
Также израильская армия заявила о гибели двух солдат-резервистов в зоне военной операции ЦАХАЛ, число погибших в рядах вооружённых сил, по данным властей, возросло до 192.