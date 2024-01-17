Гутерриш заявил о высоком риске эскалации конфликта в Газе

Чем дольше идет конфликт в секторе Газа, тем выше вероятность эскалации ситуации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, нельзя допустить в Ливане ситуации, подобной в Газе.

«Чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации и просчета», — подчеркнул генсек.

Нельзя допустить, чтобы конфликт в Газе продолжался, указал Гутерриш.