ABC: к шефу Пентагона Остину в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен

К шефу Пентагона Ллойду Остину 1 января вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен.

"Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными", - приводит телеканал телефонный разговор позвонившего с оператором.

До этого в Пентагоне заявили, что министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации Остина. Министр обороны не стал информировать руководство и общественность о своем состоянии.