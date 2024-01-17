В США согласовали продление финансирования правительства страны

Для того чтобы верхняя палата Конгресса согласилась продолжить работу над законопроектом, требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов. Согласно предварительным результатам голосования, работу над законопроектом продолжат.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявлял, что рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Если законопроект будет одобрен, это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.