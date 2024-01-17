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Сенат Конгресса согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США

Законопроект, предусматривающий продление финансирования одних правительственных структур США до 1 марта, а других - до 8 марта, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

В США согласовали продление финансирования правительства страны
© ТАСС

Для того чтобы верхняя палата Конгресса согласилась продолжить работу над законопроектом, требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов. Согласно предварительным результатам голосования, работу над законопроектом продолжат.

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявлял, что рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Если законопроект будет одобрен, это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

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