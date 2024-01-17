Китай заявил о намерении не вмешиваться во внутреннюю политику других стран

"Мы благодарны Того за поддержку в отношении справедливой позиции Китая и в свою очередь продолжим решительно поддерживать усилия вашей страны по защите суверенитета, безопасности и интересов развития, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Мы также будем сообща отстаивать [принцип] невмешательства во внутренние дела [других стран] как основополагающую норму международных отношений".