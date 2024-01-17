Лидер Америки Джо Байден может столкнуться с новыми проблемами в преддверии выборов президента США из-за поддержки Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского правозащитника Фила Уилайто.

По его словам, речь идет о финансировании Киева. Эксперт сослался на последние социологические опросы, согласно которым, большинство избирателей поддерживают Конгресс в нежелании разрешать дальнейшее финансирование украинских властей, тогда как в феврале 2022 года, когда Россия только начала специальную военную операцию, более двух третей граждан США заявили о необходимости дополнительной поддержки Киева. Как указал правозащитник, с тех пор поддержка только сокращается.

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Уилайто считает, что конфликт идет не так, как того хотелось бы Киеву, а ожидавшееся минувшим летом наступление не достигло поставленных целей. Он сравнил нынешнюю ситуацию с войной во Вьетнаме.

«Народ в США относительно серьезно поддерживал затяжную войну там до 1968 года, когда многие американцы поняли, что победа маловероятна», - указал эксперт.

Правозащитник считает, что большинство американцев мало знают об Украине или России, но зато прекрасно понимают, что устали от бесконечных войн и меньше поддерживают идею бесконечной отправки денег Киеву.

Другой американский правозащитник Рик Стерлинг из Объединенной национальной антивоенной коалиции говорит, что все больше американских граждан скептически относятся к заявлениям о моральности поддержки США Украины. Он отметил, что данные настроения усилились после начала конфликта в Газе, который, по его мнению, является геноцидом Израиля в отношении палестинцев.

Эксперт подчеркивает, что популярность Байдена падает, и в определенных кругах его называют «геноцидным Джо». Многие американцы не понимают, почему Вашингтон направляет так много денег иностранным правительствам, когда собственная инфраструктура приходит в упадок.