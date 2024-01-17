Трамп заявил, что Америкой управляют дураки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки (США) и нынешний кандидат на эту должность Дональд Трамп заявил, США правят дураки. Так он выразился во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник, 23 января, пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

— Нами управляют дураки, — сказал Трамп.

Он также назвал действующего главу государства Джозефа Байдена «самым коррумпированным президентом» в истории США.

— Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну, — добавил республиканец.

Бывший президент также поделился своими переживаниями о том, что за оставшийся Байдену срок, он со своей командой может нанести огромный вред Америке и ее гражданам, передают «Известия».

США могут перестать финансировать Украину, если на президентских выборах в 2024 году в стране победит Дональд Трамп. Об этом сообщили бывшие и действующие помощники экс-президента и европейские дипломаты.