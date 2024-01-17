Власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации или войны

Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные обязаны будут прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

© Artur Widak/Global Look Press

Как отмечается, с 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. В документе содержатся новые сведения о дате и месте явки, а также информация о последствиях для уклонистов.

"Термин "немедленно" означает, что указанное лицо должно явиться к назначенному месту не позднее, чем в течение шести часов с момента получения информации об объявлении всеобщей мобилизации или начала войны", - сказано в сообщении RMF24.

Игнорирующий повестку гражданин, который в период мобилизации или войны, не прибудет к месту явки в указанный день, может получить не менее трех лет тюрьмы. Призывники, которые во время мобилизации игнорируют повестку с целью "постоянного уклонения от службы", могут получить тюремный срок от пяти лет. 2 ноября 2023 года "Российская газета" опубликовала статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в которой он оценил попытки Польши нарастить военную мощь государства и увеличить военное присутствие на Украине.