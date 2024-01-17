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В МИД Ирана заявили, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС военным путем

Израильские власти заблуждаются, считая, что смогут уничтожить палестинское движения ХАМАС и силы сопротивления военным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

В МИД Ирана заявили, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС военным путем
© ТАСС

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Испании Хосе Альбаресом на полях экономического форума в Давосе.

Также Абдоллахиан заявил, что Иран готов к возвращению всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий к этому соглашению.

«В ответ на поддержку министром иностранных дел Испании продолжения переговоров по восстановлению СВПД Амир Абдоллахиан подчеркнул готовность нашей страны к возвращению всех сторон к соглашению СВПД», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

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