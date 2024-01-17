В МИД Ирана заявили, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС военным путем

Израильские власти заблуждаются, считая, что смогут уничтожить палестинское движения ХАМАС и силы сопротивления военным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Испании Хосе Альбаресом на полях экономического форума в Давосе.

Также Абдоллахиан заявил, что Иран готов к возвращению всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий к этому соглашению.