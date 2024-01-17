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Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, призвав все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международной организации.

Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Говоря о ситуации в Красном море, генсек вновь призвал все стороны избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности ООН. Гутерреш и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. Генеральный секретарь повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников в секторе Газа.

Тем временем, Пакистан осуждает нарушение воздушного пространства страны со стороны Ирана и предупреждает, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. По заявлению министерства иностранных дел Пакистана, в результате удара КСИР 16 января погибли два ребёнка. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это произошло, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном.

Пакистан предупредил, что удары Ирана могут привести к серьёзным последствиям

16 января Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

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