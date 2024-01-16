Сербская оппозиция вновь протестует в центре Белграда

Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» снова устроили акцию протеста в центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии после двухнедельного перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в акции приняли участие несколько сотен человек. Они перекрыли проезжую часть на центральной улице Краля Милана. Там они установили передвижную сцену и колонки, из которых звучит сербский и югославский рок. Позже со сцены выступят лидеры оппозиционного движения.

Отмечается, что изначально акцию планировали провести 13 января, но затем приняли решение перенести на 16 января, чтобы приурочить ее к годовщине гибели в Косовска-Митровице лидера гражданской инициативы «Сербия демократия и правосудие» Оливера Ивановича в 2018 году. Оппозиция винит в его смерти партию президента страны Александра Вучича.