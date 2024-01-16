Сербская оппозиция вновь протестует в центре Белграда
Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» снова устроили акцию протеста в центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии после двухнедельного перерыва. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в акции приняли участие несколько сотен человек. Они перекрыли проезжую часть на центральной улице Краля Милана. Там они установили передвижную сцену и колонки, из которых звучит сербский и югославский рок. Позже со сцены выступят лидеры оппозиционного движения.
Отмечается, что изначально акцию планировали провести 13 января, но затем приняли решение перенести на 16 января, чтобы приурочить ее к годовщине гибели в Косовска-Митровице лидера гражданской инициативы «Сербия демократия и правосудие» Оливера Ивановича в 2018 году. Оппозиция винит в его смерти партию президента страны Александра Вучича.
Участники протеста выступают против результатов парламентских выборов, которые прошли в Сербии 18 декабря 2023 года. По их итогам победу одержала коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента страны Александра Вучича.