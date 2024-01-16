В США назвали Тарковского «польским режиссером»

Имя Тарковского было упомянуто во время интервью с российским режиссером Алексеем Геманом-младшим. В ходе обсуждения вопроса об отстранении российских артистов от участия в международных кинофестивалях, режиссер вспомнил о том, что некоторые фильмы Тарковского также никогда не появлялись на подобных мероприятиях. При этом после фамилии Тарковского редакция Variety оставила примечание — «знаменитый польский режиссер».