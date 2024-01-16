В США назвали Тарковского «польским режиссером»

Журнал из США назвал Тарковского «польским режиссером»
Ведущий еженедельный журнал из США Variety назвал Андрея Тарковского «польским режиссером».
Имя Тарковского было упомянуто во время интервью с российским режиссером Алексеем Геманом-младшим. В ходе обсуждения вопроса об отстранении российских артистов от участия в международных кинофестивалях, режиссер вспомнил о том, что некоторые фильмы Тарковского также никогда не появлялись на подобных мероприятиях. При этом после фамилии Тарковского редакция Variety оставила примечание — «знаменитый польский режиссер».
«Русскую культуру отменить невозможно. Российское кино, русская литература и русская музыка существуют и посещения фестивалей. Исторически сложилось так, что значительная часть фильмов (знаменитого польского режиссёра — примечание Variety) Андрея Тарковского никогда не показывалась на международных фестивалях. А самые важные фильмы моего отца Алексея Германа никогда не показывали на фестивалях. Это отражается на их качестве?», — передаёт слова Германа-младшего Variety.
Является ли примечание Variety о гражданстве Тарковского фактической ошибкой, либо это просто опечатка, пока не ясно. Отметим, что знаменитый режиссер родился в России в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области. До 50 лет он жил в Москве, после чего переехал в Европу.
Ранее стало известно, что «Жертвоприношение» Тарковского покажут на Берлинском кинофестивале после реставрации.