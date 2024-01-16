В Дрездене объяснили удаление мемориальной надписи о бомбардировке

«В 2020 году в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела, содержащая информацию об объекте. Эта стелла была повреждена во время строительных работ на площади в 2023 году и теперь будет заменена. В зависимости от погоды, она будет вновь установлена на Альтмаркт не позднее следующей недели», — указали в пресс-службе.