В Дрездене объяснили удаление мемориальной надписи о бомбардировке
Исчезновение надписи на мемориальном комплексе в Дрездене в память о жертвах бомбардировок города американцами и англичанами в феврале 1945 года, которое вызвало широкую общественную дискуссию, является частью перепланировки объекта. Такое объяснение «РИА Новости» дали в пресс-службе городских властей.
Там отметили, что ранее на площади Альтмаркт были начаты плановые строительные работы, во время которых и была удалена надпись с конструкции, также являющейся частью подземной парковки.
«Об этом не было сообщено заранее, что вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности», — добавили в пресс-службе властей Дрездена.
Согласно достигнутым в 2019 году договоренностям, надпись перенесут в более подходящее место. До этого она находилась на спинке каменной скамьи, из-за чего прохожие садились к ней спиной, а она сама часто становилась объектом вандализма.
«В 2020 году в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела, содержащая информацию об объекте. Эта стелла была повреждена во время строительных работ на площади в 2023 году и теперь будет заменена. В зависимости от погоды, она будет вновь установлена на Альтмаркт не позднее следующей недели», — указали в пресс-службе.
Помимо прочего на новой стеле планируют разместить более подробный текст о бомбардировке. В частности, в нем намерены указать, количество погибших и место их захоронения.