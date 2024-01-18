Иран потребовал от Пакистана объяснений в связи с ракетными ударами

Тегеран потребовал от Исламабада объяснений в связи с ракетными ударами ВВС Пакистана по целям в Иране. Об этом сообщил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV.

По его словам, "Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений по поводу ракетных ударов", нанесенных им по приграничному населенному пункту в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее МИД Пакистана сообщил, что пакистанские военные провели антитеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате удара Пакистана погибли три женщины и четверо детей, все они являются иностранцами.