Украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым.

© Кадр прямого эфира телеканала Верховной рады Украины

В репортаже, который рассказывал о коммунальном коллапсе в России журналисты вывели на экраны карту России, которая включала в себя Крымский полуостров. После того, как в других СМИ на это обратили внимание, телеканал «Рада» ограничил возможность перематывать эфир назад.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что считает чушью идею нейтрального военного флота в Черном море.