Страны ЕС договорились направить военную миссию в Красное море

Лидеры государств Евросоюза на фоне атак хуситов предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности торговых судов в Красном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным источников, миссию планируется создать не позднее 19 февраля. В ее задачу будет входить защита сухогрузов, танкеров, контейнеровозов от постоянных нападений йеменского движения «Ансар Алла».

Журналисты пояснили, что миссия будет осуществлять свою деятельность в тесной координации с другими странами, защищающими суда в макрорегионе.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель направил странам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море.