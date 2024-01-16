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Страны ЕС договорились направить военную миссию в Красное море

Лидеры государств Евросоюза на фоне атак хуситов предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности торговых судов в Красном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Страны ЕС договорились направить военную миссию в Красное море
© globallookpress.com

По данным источников, миссию планируется создать не позднее 19 февраля. В ее задачу будет входить защита сухогрузов, танкеров, контейнеровозов от постоянных нападений йеменского движения «Ансар Алла».

Журналисты пояснили, что миссия будет осуществлять свою деятельность в тесной координации с другими странами, защищающими суда в макрорегионе.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель направил странам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море.

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Дипломат уточнил, что подготовка и отправка миссии обусловлена необходимостью защищать суда, доставляющие грузы в Европу. Он добавил, что длительная блокада этого маршрута приведет к существенным транспортным затратам.

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