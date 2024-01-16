В Молдавии заявили о росте числа желающих получить гражданство россиян

Власти Молдавии испытывают сложности из-за роста числа россиян, желающих получить гражданство республики. Об этом со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства сообщает Reuters.

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Из-за резкого роста соответствующих запросов ведомство попросило правительство увеличить срок рассмотрения заявлений с 20 дней до шести месяцев. Там также уточнили, что 70 процентов всех заявителей составляют граждане России, еще 20 процентов — украинцы. Саму динамику в госагентстве объяснили геополитической ситуацией в регионе.