В Германии раскритиковали Меркель за отсутствие проницательности

«Тот факт, что тревожное число конфликтов ведется военными средствами и что только способный к обороне Запад может защитить свои интересы, до 24 февраля 2022 года не был политически понятен — ни канцлеру Ангеле Меркель, ни ее партнеру по коалиции СДПГ… Политики и общество избегали вопроса о том, для чего, собственно, существуют вооруженные силы», — подчеркнул Найтцель, добавив, что у экс-канцлера не хватило «проницательности и мужества» для надлежащего оснащения армии ФРГ.