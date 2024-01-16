Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Японии

Два пассажирских самолета авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нештатная ситуация произошла 16 января около 17:30 по местному времени (11:30 мск). По данным источника, оба воздушных судна готовились к отправлению и стояли рядом у выходов на посадку. Автомобиль, который буксировал лайнер корейского перевозчика, занесло на снегу. В результате левое крыло самолета зацепило правое хвостовое крыло Cathay Pacific.

На борту Korean Air было 289 человек. Как отмечает агентство, точной информации о наличии пассажиров во втором самолете нет. При этом известно, что в результате происшествия никто не пострадал.