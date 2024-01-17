В США рассказали, как Израиль может потерпеть стратегическое поражение в Газе

"Почти два миллиона перемещенных гражданских лиц вытесняются на все меньшее количество квадратов на шахматной доске Газы. ХАМАС может двигаться вместе с ними. Кульминацией процесса может стать прекращение огня, которое пощадит мирное население, но также позволит ХАМАС выжить и восстановиться, что станет стратегическим поражением Израиля", - говорится в сообщении издания.