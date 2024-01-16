Власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из страны 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике. Изначально подобные уведомления получили 1 167 граждан РФ, сообщил телеканал LTV со ссылкой на представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майру Розе. ТАСС

«[Повторные письма были направлены,] чтобы они могли сообщить нам свое мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде», — передает телеканал слова Розе. Ura.Ru