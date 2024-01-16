Украинца осудили на родине за попытку продать флаг СССР

Суд во Львовской области признал виновным и приговорил к двум годам испытательного срока мужчину, который пытался продать флаг СССР. Об этом со ссылкой на украинский телеканал ТСН пишет РИА Новости.

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По данным издания, мужчина разместил объявление о продаже флага СССР в интернете еще в 2021 году. Этим, по мнению следствия, он нарушил закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

В итоге суд принял решение признать его виновным.

Свою вину подсудимый не признал. Изначально приговор предусматривал два года лишения свободы, однако был смягчен до двух лет испытательного срока, отмечают журналисты.

На Украине еще в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В 2022 году Минкульт Украины заявлял, что за год власти сменили почти 10 тысяч географических названий и демонтировали 145 памятников.