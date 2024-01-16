Кто такие хуситы и почему они воюют против США и Израиля

В 2024 году война Израиля и ХАМАС привела к вооруженному конфликту хуситов, контролирующих значительную часть Йемена, с США и Великобританией. «Рамблер» рассказал, кто такие йеменские хуситы и почему они вовлечены в новый кризис.

Кто такие хуситы

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Йеменские хуситы возникли как политическое и религиозное движение в начале 1990-х годов. Они представляли мусульманское шиитское меньшинство страны — зейдитов. Хуситы критиковали политическую систему, утверждая, что она не обеспечивает интересы местных общин и права зейдитов.

Свое название группа получила от имени основателя Хусейна аль-Хуси. Хуситы также называют себя «Ансар Аллах» («Партизаны Бога»).

В начале 2000-х годов хуситы начали активно выступать против правительства, обвиняя его в коррупции. Противостояние привело к серии вооруженных конфликтов с правительственными силами.

После вторжения США в Ирак в 2003 году хуситы начали использовать лозунги «Смерть США» и «Смерть Израилю». Постепенно движение вместе с ХАМАС и «Хезболлой» стало частью возглавляемой Ираном «оси сопротивления» США, их союзнику Израилю и в целом западным странам.

Политического влияния хуситы добились в 2014 году. Они смогли взять под контроль столицу Сану и другие регионы Йемена, что привело к вмешательству иностранных сил. Саудовская Аравия при поддержке ОАЭ и Бахрейна пошла на военную интервенцию, пытаясь вернуть к власти в стране прежнее правительство.

Насколько сильны хуситы

Сейчас официальное правительство страны базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. При этом основная часть населения Йемена живет в районах, подконтрольных хуситам. Хуситы собирают налоги и печатают деньги.

Также хуситы контролируют значительную часть побережья Красного моря.

На вооружении армии хуситов есть противокорабельные ракеты «Нур» с дальностью до 120 километров и «Кадер» с дальностью 200 километров, баллистические ракеты Р-17 и другое вооружение.

Конфликт с Западом

Как часть «оси сопротивления империалистам» хуситы поддерживают ХАМАС, контролирующий сектор Газа. После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы пообещали атаковать в Красном море корабли, как-либо связанные с Израилем. С тех пор продолжаются серии их атак с использованием ракет и беспилотников.

На фоне атак многие компании приостановили рейсы через Красное море. К примеру, 18 декабря такое решение приняла британская BP, что привело к росту цен на нефть. 15 января появились новости о решении QatarEnergy временно остановить перевозки СПГ через Красное море. Компании перенаправляют свои корабли через мыс Доброй Надежды, что прибавляет около десяти дней пути и делает рейсы дороже.

В январе хуситы устроили самый крупный обстрел с применением более 20 дронов и ракет. Атака была направлена против группы военных кораблей США и Британии. Ее отразили силы США, патрулирующие морской путь.

12 и 13 января США и Британия начали наносить удары по объектам йеменских хуситов. В Белом доме заявили, что хуситы проигнорировали требования о прекращении атак на корабли. Западные страны стремятся ослабить кампанию хуситов, чтобы устранить препятствия судоходству.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что американская атака не останется без ответа и не повлияет на планы хуситов.

«Мы полны решимости атаковать корабли, связанные с Израилем, и мы не отступим от этого», — подчеркнул он.

Прогнозы

Эксперты, опрошенные Life, считают, что из-за нового кризиса проблемы могут начаться у партнеров США на Ближнем Востоке. Научный сотрудник РАН, эксперт по Ближнему Востоку Данила Крылов заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ вновь могут стать целями для атак хуситов.

«Хуситы не могут напрямую ответить западной коалиции, которая бомбит их с кораблей и подводных лодок, зато могут ответить их партнерам на Ближнем Востоке. Так что эскалация в регионе вполне возможна», — подчеркнул эксперт.