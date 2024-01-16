Европейский союз в настоящее время находится в состоянии "полного вырождения". Такое мнение выразил в Сейме (нижней палате парламента) Польши лидер бывшей правящей партии "Право и справедливость" и экс-премьер Ярослав Качиньский. ТАСС

Он объяснил свою позицию отсутствием реакции ЕС на арест и тюремное заключение экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, а также на закрытие некоторых польских государственных СМИ. Lenta.ru