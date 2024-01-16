Парламент Эстонии вынес решение по проекту о сносе «Бронзового солдата»
Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, также известному как «Бронзовый солдат», и других памятников советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.
В пояснительной записке указывалось, что перенос «Бронзового солдата» из центра Таллина на Военное кладбище в 2007 году ничего не изменил и «враждебно настроенные к независимости Эстонии лица» продолжают «праздновать ее оккупацию».
Парламент отклонил законопроект в первом чтении. Против предложения выступили 54 депутата из 101, а за высказались лишь 14.
Напомним, что «Бронзового солдата» воздвигли 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости столицы Эстонии возлагали цветы и венки к основанию монумента.
В ночь на 27 апреля 2007 года по приказу правительства памятник перенесли на Воинское кладбище. Также перезахоронили и 12 советских солдат из братской могилы, которая находилась возле монумента. Действия привели к массовым волнениям русскоязычного населения — они восприняли действия как глумление над памятью павших. В результате протестов задержали около 1,2 тысяч человек, еще порядка 50 получили ранения. Один гражданин России, Дмитрий Ганин, был убит.