Парламент Эстонии вынес решение по проекту о сносе «Бронзового солдата»

Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, также известному как «Бронзовый солдат», и других памятников советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

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В пояснительной записке указывалось, что перенос «Бронзового солдата» из центра Таллина на Военное кладбище в 2007 году ничего не изменил и «враждебно настроенные к независимости Эстонии лица» продолжают «праздновать ее оккупацию».

Парламент отклонил законопроект в первом чтении. Против предложения выступили 54 депутата из 101, а за высказались лишь 14.

Напомним, что «Бронзового солдата» воздвигли 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости столицы Эстонии возлагали цветы и венки к основанию монумента.