Премьер Катара рассказал, как разрядить обстановку на Ближнем Востоке

Решение палестино-израильской проблемы повлечет за собой деэскалацию в других частях ближневосточного региона, в частности, на юге Красного море, где хуситское движение «Ансар Аллах» в Йемене подверглось ударам со стороны Запада. Об этом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил премьер Катара Мохаммед Бен Абдулрахман Аль Тани. Газета.Ru

"Сейчас мы видим, что США и Великобритания наносят ответные удары по хуситам, пытаясь воспрепятствовать их действиям, которые нарушают международную торговлю. Но это также создает повышенный риск дальнейшей эскалации и дальнейшего расширения конфликта", — сказал премьер. ТАСС