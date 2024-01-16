«Альтернативы Трампу нет». Американист оценил результаты праймериз республиканцев в Айове
Американист и политолог Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал убедительную победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах республиканцев в штате Айова. По словам специалиста, она может стать сигналом для демократов, после которого они усилят давление на политика с целью не допустить того до заключительного этапа выборов главы государства.
С кокусов (собраний активистов) в Айове, которые прошли 15 января, фактически начался отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы в США. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Хейли обошла Трампа только в одном округе штата - Джонсоне. В остальных 98 лидирует экс-президент США. Бизнесмен Вивек Рамасвами получил 7,7% голосов, но объявил о выходе из президентской гонки в США. Он заявил, что намерен поддерживать Трампа на грядущих выборах.
Этот успех Трампа на выборах в Айове свидетельствует о нескольких аспектах. Во-первых, в Америке, начиная с 2016 года, было настороженное отношение к опросам общественного мнения. Они были неточными, они были явно манипулятивными. Многие хотели либо завысить, либо занизить шансы того или иного кандидата, что вносило искажения. Однако первичные выборы в Айове, которые, отмечу, проходили в неблагоприятных погодных условиях – там были сильные морозы, показали, что применительно к Трампу результаты опросов были верны. Степень его поддержки оценивалась на уровне 51-55%, и эти показатели подтвердились. Это означает, что и в отношении других штатов результаты таких опросов соответствуют действительности, что и в общенациональном масштабе оценка позиций Трампа верна: он действительно набирает 60% голосов. Это говорит о том, что Трамп является безальтернативным кандидатом от Республиканской партии, и с этим надо считаться.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Уверенная победа Трампа в Айове также свидетельствует о том, что все попытки сколотить мощную оппозицию вокруг политика в рядах Республиканской партии оказались провальными, добавил эксперт.
«Опросы показали, что позиции противников Трампа – Рона Десантиса или Никки Хейли – были несколько занижены. Они получили на 2-3% больше, чем им давали социологи. Но сути дела это не меняет: альтернативы Трампу нет. Многие даже говорят о том, что после голосования в штате Нью-Гэмпшир Десантис вообще может снять свою кандидатуру, ведь избирательная кампания – это большие деньги. Например, Хейли «закачала» в Айову 6 млн долларов, Десантис – 5 млн долларов, а Трамп – 2,5 млн долларов. Тут сработал его авторитет», — сказал он.
Васильев также заявил, что на съезде республиканцев в июле в Милуоки (штат Висконсин) в качестве основного кандидата на пост главы государства от партии с высокой долей вероятности будет утвержден Дональд Трамп.
«Хейли и Десантис позиционировали себя как спринтеры: им лишь бы удержаться в гонке на ее первых этапах, а что будет потом – они сами не знают», — отметил эксперт, напомнив, что президент США Джо Байден уже назвал Трампа «явным фаворитом» избирательной гонки от Республиканской партии.
С одной стороны, победа Трампа в Айове может мобилизовать силы демократов вокруг кандидатуры Байдена, который ранее пообещал не пустить политика в Белый дом, с другой стороны, она может стать для них сигналом, говорящим о том, что Трампа необходимо всеми силами «снять с гонки или не допустить его до заключительного этапа», добавил собеседник.
«При этом могут использоваться неполитические методы, такие как заявления судебных органов о необходимости снять Трампа с выборов, усиление преследований по линии выдвинутых ему обвинений и так далее. То есть демократы всерьез начинают думать о том, как остановить Трампа уже сейчас - на первых этапах кампании - с тем, чтобы не допустить его выдвижения на съезде республиканцев в июле. У них есть понимание, что если сейчас давление на Трампа вне политического поля будет усиливаться, то это действительно может спровоцировать серьезные для него политические последствия. При этом если в дальнейшем будут предприняты попытки снять Трампа с гонки, то это будет означать, что с гонки снимают не конкретного политика, а Республиканскую партию как таковую. А это уже серьезное нарушение правил «политических игр», которое может привести к масштабному политическому кризису», — сказал Васильев.
Ранее победу Трампа на предвыборных собраниях республиканцев в Айове поприветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.