«При этом могут использоваться неполитические методы, такие как заявления судебных органов о необходимости снять Трампа с выборов, усиление преследований по линии выдвинутых ему обвинений и так далее. То есть демократы всерьез начинают думать о том, как остановить Трампа уже сейчас - на первых этапах кампании - с тем, чтобы не допустить его выдвижения на съезде республиканцев в июле. У них есть понимание, что если сейчас давление на Трампа вне политического поля будет усиливаться, то это действительно может спровоцировать серьезные для него политические последствия. При этом если в дальнейшем будут предприняты попытки снять Трампа с гонки, то это будет означать, что с гонки снимают не конкретного политика, а Республиканскую партию как таковую. А это уже серьезное нарушение правил «политических игр», которое может привести к масштабному политическому кризису», — сказал Васильев.