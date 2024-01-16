Орбан отреагировал на победу Трампа на кокусах в Айове

"Давно ожидаемая победа!" - написал Орбан на своей странице в Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию фотографией Трампа. ТАСС

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа. Российская газета