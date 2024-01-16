В Эстонии задержали профессора Тартуского университета Морозова

Полиция безопасности Эстонии задержала россиянина, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом пишет портал государственного телерадиовещания ERR.

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По данным издания, профессор был задержан 3 января и сейчас находится в таллинской тюрьме.

Государственный прокурор Трийну Олев подчеркнула, что правоохранительные органы считают, что, находясь на свободе, Вячеслав Морозов может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому они обратились в суд, который «заключил его под стражу на срок до двух месяцев».

При этом то, в чем именно подозревают Морозова, не раскрывается.

В свою очередь заведующая Институтом Шютте, с которым сотрудничал ученый, Кристийна Тыниссон заявила, что после того, как против Морозова выдвинули подозрения, трудовые отношения с ним были прекращены, пишет Baltija.eu.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года – профессора международной политической теории.