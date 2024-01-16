Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после атак Ирана по объектам на территории страны. Парламентская газета
"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иракского МИД. ТАСС
В ночь на 16 января по американской военной базе и аэропорту около консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле корпус стражей исламской революции нанес комбинированный удар. Уточняется, что прогремело порядка 7–8 мощных взрывов, в результате которых баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты поразили военную базу США Харир и примыкающий к ней международный аэропорт. Вечерняя Москва