Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после атак Ирана по объектам на территории страны. Парламентская газета

"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иракского МИД. ТАСС