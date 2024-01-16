Обзор иноСМИ: Лиз Трасс тайно лоббировала интересы Китая, «мир отворачивается от доллара»

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Экс-премьер Британии тайно лоббировала интересы Китая

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Бывший премьер Британии Лиз Трасс тайно лоббировала интересы Китая в британском правительстве, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Пекину, пишет Politico со ссылкой на письмо Трасс министру торговли. Во время премьерства Трасс британская служба безопасности заблокировала для Richmond Defense Systems - оборонной фирмы, базирующейся в избирательном округе Трасса в Норфолке - экспорт оборудования для разминирования в Китай.

Служба сочла, что это оборудование может быть использовано Пекином в случае вторжения на Тайвань. Но Трасс «без колебаний изложила аргументы фирмы» в личном письме министру, попросив ускорить сделку. Она предупредила, что запрет сделки «означал бы многомиллионные потери». Как отмечает Politico, публичная жесткая позиция Трасс по отношению к Китаю занимала центральное место в ее политике. В мае 2023 года - за три месяца до отправки того письма - Трасс даже прилетела на Тайвань, где призвала классифицировать Китай как угрозу национальной безопасности Британии.

«Паранойя и риторики холодной войны»: почему Европа зависит от США

Французский комиссар Евросоюза Тьерри Бретон напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп грозил вывести страну из НАТО и заявлял, что Штаты не будут защищать Европу в случае нападения, пишет хорватское издание Advance. В 2025 году Трамп может вернуться в Белый дом, а нынешняя европейская элита не способна даже представить существование ЕС без защиты США, отмечает издание.

Advance связывает это с паранойей и десятилетиями риторики холодной войны. В рамках этой риторики утверждается, что без поддержки США Европа «будет атакована и порабощена гегемониями с Востока, в первую очередь Москвой». По версии Advance, Европа, живущая в страхе и паранойе, сейчас еще больше готова идти навстречу Америке, будь то покупка дорогого американского газа, полное копирование американской политики по сектору Газа или объявление Китая угрозой.

«Мир отворачивается от доллара»

В 2022 году власти США ввели против России беспрецедентные санкции, заморозив ее долларовые активы. Asia Times пишет, что из-за этого от доллара в торговле и инвестициях начали активней отказываться страны, чьи геополитические интересы не сходятся с американскими, к примеру, Китай и государства Персидского залива.

В марте 2023 года Китай впервые осуществил оплату газа ОАЭ в своей валюте, а не в долларах США. А доля доллара в валютных резервах центральных банков достигла самой низкой точки. Убедить незападных инвесторов использовать альтернативные валюты - будь то китайский юань или новая валюта БРИКС - может стать проще, если США решат конфисковать замороженные российские активы, отмечает Asia Times.

«Сигналы к сближению России и Северного Кипра»

Россия официально не признала турецкий Северный Кипр, но в последнее время между ними происходит сближение, пишет Medya Gunlugu. В правительстве Северного Кипра ранее призвали Москву к развитию двустороннего сотрудничества, чтобы «предотвратить доминирование Евросоюза и США в Восточном Средиземноморье». А посол России на Кипре Мурат Зязиков намекнул, что Москва может начать полеты в Северный Кипр, поскольку Никосия присоединилась к западным санкциям и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Зязиков подчеркивал, что открытие консульских услуг для россиян, проживающих на Северном Кипре, является «давно назревшим решением». Большой резонанс в российских СМИ также вызвала просьба президента Северного Кипра к России оценить возможность установления дипломатических отношений.

NYT рассказала об уставших ВСУ с новобранцами-«пьяницами»

Российские силы обеспечили себе преимущество в Донбассе, тогда как украинцы устали, им не хватает боеприпасов, они не могут добиться численного превосходства и их перспективы выглядят мрачными, пишет The New York Times. Один из украинских солдат, с которым поговорила газета, заявил, что уже «завтра или послезавтра» ВСУ могут оказаться в безвыходном положении.