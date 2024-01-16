Эстония прекратит финансировать образование на русском языке

Правительство Эстонии намерено прекратить финансировать программы образования для национальных меньшинств на русском языке и перейти к единой системе эстоноязычной школы. Об этом на заседании парламента заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает «Интерфакс».

© Lenta.ru

«В Конституции записано: государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. (...) Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование», — заявила Каллас.

Премьер считает, что в стране надо бороться с русификацией детей, а все эстонцы обязаны владеть государственным языком. Она также отметила, что существование русскоязычного образования стало большой проблемой для республики и жалеет, что отказ от двуязычной системы не произошел раньше.