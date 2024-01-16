Официальный портрет короля Карла III назвали «позорной тратой денег»

Правительство Великобритании опубликовало новый официальный портрет короля Карла III для последующего распространения. Как сообщает пресс-служба кабмина на сайте, снимок сделал в прошлом году фотограф Хьюго Бернард в Виндзорском замке. Однако он вызвал неоднозначную реакцию. Антимонархисты из группы «Республика» раскритиковали инициативу — они назвали ее «позорной тратой денег».

На портрете король запечатлен в форме адмирала Королевского флота, с официальными медалями и наградами. В ближайшее время копию снимка в высоком разрешении бесплатно передадут органам государственной власти по всей Великобритании. Кроме того, заявки на его получение смогут подать и другие госучреждения, вроде судов, школ, отделений полиции, пожарных и спасательных служб.