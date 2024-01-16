По данным СМИ, беспилотники были нацелены на базу США в Эрбиле. RT на русском

Ранее в ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил». Газета.Ru