Экс-президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу на кокусах (вид праймериз, предварительные выборы кандидатов) в Айове, набрав более 50 процентов голосов. Американские СМИ рассказали, что теперь вероятность выдвижения Трампа от Республиканской партии и его дуэль с Джо Байденом стали еще вероятнее.

Эта победа Трампа укрепила его путь к выдвижению на пост президента от Республиканской партии, пишет Politico. В Айове Трамп превзошел двух своих ближайших соперников — Рона ДеСантиса и Никки Хейли, занявших второе (около 21 процента) и третье (около 19 процентов) места соответственно. Следующим этапом станет Нью-Гэмпшир, где через неделю пройдут праймериз и где Трамп пока лидирует в опросах.

Победа Трампа на праймериз, его первых выборах после поражения от Джо Байдена в 2020 году, положила конец оставшимся вопросам о его влиянии на Республиканскую партию, силе его правого послания и о том, помешают ли ему проблемы с законом набрать избирателей, отмечает CNN. Однако его соперники не теряют надежд: в Нью-Гэмпшире Хейли рассчитывает произвести впечатление на более идеологически разнообразный электорат.

«Наша кампания — последняя надежда остановить кошмар Трампа и Байдена», — заявила Хейли на праймериз.